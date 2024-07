Los Pumas en Mendoza: Felipe Contepomi habló de la superioridad francesa

Con respecto a los puntos a destacar del seleccionado argentino manifestó: "Después hubo cosas buenas y algunos errores no forzados de cohesión y demás, que eso bienvenido sea. Pero después hubo otros errores nuestros de faltas de detalles que si hay que mejorar urgente. Me gustó por momentos y yo quiero que sea siempre o consistentemente la mayoría parte de las veces. La defensa subió bien arriba, fuerte, especialmente el defensor tres. Me gustaron algunos lanzamientos, pero no todos. Hubo algunos errores de detalles en ciertos lanzamientos y es cómo nosotros entramos en el juego. Si tenemos que mejorar en la última zona, porque hay equipos que llegan ahí y nos marcan"