Los Pumas 7´s con todo ante Kenia en los JJOO: triunfo en el arranque

La Selección de rugby 7 de Argentina , Los Pumas 7s, venció en los Juegos Olímpicos de París 2024 . Su primer desafío fue este miércoles e n el Stade de France de Saint-Denis ante Kenia, en el primer partido del Grupo B del rugby seven, y la victoria terminó siendo por 31-12.

Argentina, que comenzó el encuentro con Germán Schulz, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Santiago Álvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk y Santiago Mare, no pudo sostener la presión impuesta por el rival, que sorprendió con un try y la posterior conversión para ponerse 7-0.