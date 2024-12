Los números y el paso de Franco Colapinto por la Fórmula 1

Ninguna escudería logró conseguir el traspaso de Franco Colapinto y por esa razón el argentino no podrá estar en la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 del 2025. Aunque quedará como reserva en Williams , el argentino reveló que va a seguir trabajando para ganarse un lugar el año que viene.

“El balance es muy positivo, y mirando a las nueve carreras en general, no solo por cómo terminó, empecé muy bien, sumando puntos y entrando en Q3, teníamos muy buen coche”, analizó Franco en una entrevista con el diario Marca de España. Y siguió: “Empezamos a caer un poco en cuanto a rendimiento, y, con el paso atrás, creo que (Alex) Albon y yo tuvimos que arriesgar. No teníamos las partes de los coches y eso me afectó”.