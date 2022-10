Los jugadores de Patronato que trabajaron juntos como albañiles

Sentado junto a su amigo Tiago, Marcelo Estigarribia, una de las figuras de Patronato en el año, recordó como hace siete años tuvieron ambos jugadores que hacer trabajos de albañilería más allá de entrenar. “Laburamos juntos, sí. Laburamos juntos en Pronunciamiento. En los inicios no alcanzaba y teníamos que trabajar”, confesó el Chelo en diálogo con TyC Sports tras la victoria.

Por su parte, Banega no pudo ocultar su sorpresa por el campeonato que acababan de lograr tras vencer al equipo cordobés. “La verdad es que no caemos, no caemos. Por eso nos abrazamos mucho. La emoción de todo lo que pasamos, de lucharla como dice el Chelo, de albañiles y después ir a jugar. De entrenar a la noche”, agregó el autor del único tanto en la final de la Copa Argentina.

Banega nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se formó como futbolista en Defensores de Pronunciamiento. Allí debutó a los 14 años en el Torneo Federal C y se mantuvo en el club hasta 2018. Un año más tarde, gracias a sus habilidades fue contratado por Racing Club para sus divisiones formativas. Subió a Reserva a mediados del 2019 y, apenas seis meses después, Sebastián Beccacece le dio la oportunidad de debutar el 26 de enero del 2020 ante Atlético Tucumán. Al siguiente partido frente a Argentinos Juniors anotó su primer gol en Primera División.

A pesar de ser parte de la rotación, e incluso anotar un tanto en la Libertadores de ese año, a mediados de 2021 se fue a préstamos a Patronato con la idea de sumar minutos minutos. Nunca pudo afianzarse en la titularidad, pero sí alternó y ahora se consagró con el gol que le dio a los de Paraná el primer título de su historia.

Por su parte, la carrera de Estigarribia tuvo el mismo comienzo que la de su compañero. Oriundo de la localidad entrerriana de Villaguay, tiene 27 años y también puso en marcha su sueño como jugador en Pronunciamiento. En dicho club tuvo su estreno en 2014: disputó 76 partidos y marcó 17 goles con la camiseta del Depro.

A partir de su salida del conjunto de Entre Ríos, el Chelo tuvo un raid de equipos que se inició con Villa Dálmine (2018), FC Motagua, de Honduras (2019), Belgrano de Córdoba (2020), San MArtín de Tucumán (2021) y antes de recalar en el conjunto paranaense tuvo un breve paso por el Deportivo La Serena, del fútbol chileno.