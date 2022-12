Los jugadores de Croacia hablaron de Messi y Argentina

El defensor del seleccionado de Croacia Josip Juranovic aseguró hoy que no sienten "miedo de nadie" en referencia al desafío de enfrentar a Argentina de Lionel Messi en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 .

"Honestamente, no tenemos que tener miedo de nadie. No tenemos un plan ni soluciones individuales para Messi. No somos un equipo de individualidades ni el rival es un sólo jugador. Argentina es una selección que tiene muchos buenos jugadores", consideró Juranovic en una conferencia de prensa que brindó junto a su compañero Bruno Petkovic en Doha.