Los jugadores de Boca que no aprovecharon la chance

Fue una prueba de fuego. De las más grandes. En un partido clave en el que estaba en juego el pase de Boca a la final de una competencia, Hugo Ibarra vio a sus jugadores titulares muy agotados tras ganar un título en la Liga Profesional y entonces apostó por una formación alternativa pero fresca para la semifinal de la Copa Argentina. Y varios de ellos no aprovecharon la oportunidad, una nueva oportunidad. Al punto de volverse memes de la eliminación xeneize.

Los silbidos de los hinchas xeneizes que coparon el estadio Del Bicentenario de San Juan para Nicolás Orsini fueron toda una sentencia, cuando el Negro decidió reemplazarlo en el segundo tiempo. El DT apostó por él, respetando que había sido titular en tres de los cuatro partidos anteriores en la competencia, pero no hubo caso. A esta altura, el delantero se convirtió en un símbolo de los refuerzos que no anduvieron, luego de haber convertido apenas tres goles en 32 partidos jugados desde su llegada a mediados del 2021.

“Veníamos de muchos partidos, haber salido campeones significó un desgaste anímico grande. El equipo fue el mejor que podía poner, los jugadores hicieron un trabajo enorme. Quizás no fue el partido esperado porque no jugaron los titulares, pero lo hicieron bien”, explicó Ibarra tras la eliminación.

Orsini no fue el único que reprobó. Con menos tiempo en el club, porque llegó en el último mercado de pases, Facundo Roncaglia quedó pegado por varios errores graves en el partido, incluso en la jugada que terminó en el gol del 1-0 de Patronato. Aunque no pareció algo ocasional, ya que unos cuantos de los 13 partidos anteriores tuvo serios problemas para cortar, interceptar y mostrarse seguro en la zaga. Los hinchas, en medio de la atracción que genera Gran Hermano, no tardaron replicar una placa del programa con su imagen y nominar a Facu...

