Los Gladiadores pierden a un histórico: se retira tras 20 años de trayectoria

Con tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y autor de más de 400 goles para Los Gladiadores, el jugador argentino se despide del handball por una lesión y motivos personales.

Los Gladiadores buscan alcanzar el primer puesto en el Torneo Cuatro Naciones junto a México, Brasil y Chile. Sin embargo, la noticia del día no pasa por lo deportivo, sino por el anuncio inesperado de Diego Simonet, quien vistió los colores del seleccionado argentino durante 20 años y confirmó su retiro, con la intención de dar paso a nuevas promesas del handball.

Diego Simonet se retira de Los Gladiadores: las razones

El jugador argentino confirmó su salida definitiva del seleccionado nacional en una entrevista con TyC Sports, donde anunció que el partido ante Brasil fue su último encuentro internacional: “Decidí terminar esta etapa de tantos años con la Selección. Creo que es un buen momento para parar. La lesión que tengo me da una señal de que es momento también”.

Aunque había considerado retirarse después de los Juegos Olímpicos de París 2024, Simonet aceptó continuar un tiempo más a pedido del cuerpo técnico. Sin embargo, su decisión final no se debe solo a lo físico: “Sabía que no iba a llegar a otro ciclo olímpico y me parecía injusto quitarle el lugar a otro. Hoy, mi prioridad es mi familia y perderme momentos únicos me cuesta cada vez más”.

Con un total de 453 goles en 146 partidos oficiales con el seleccionado, “El Chino” continuará vinculado al handball mientras juega en Francia, con el Montpellier, donde también anticipó su retiro inminente. “Aprendí que en el deporte las cosas cambian semana a semana y uno no puede decir algo con certeza. Prefiero no confirmar nada, pero en el corto plazo seguiré en Montpellier. El club quiere que me quede, incluso en otro rol, como dirigente o embajador. Eso se valora mucho”, afirmó.

La Confederación Argentina de Handball planea un homenaje y un posible partido de despedida. Simonet también deslizó la posibilidad de regresar al país: “Quizás 35 o 36 años es mucho para volver. Por ahora seguiremos allá, estos meses serán decisivos. Pero, ¿por qué no? Tal vez me gustaría volver a jugar con mi hermano, que siempre fue mi ídolo ”.

Así se despide un histórico: los logros de Simonet con Los Gladiadores

  • 4 medallas doradas en torneos Panamericanos (2010, 2012, 2014 y 2020).
  • 3 medallas doradas en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023).
  • 3 participaciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024).
  • Mejor posición histórica de Los Gladiadores en un Mundial de mayores: 11° lugar en Egipto 2021.

Fuente: TyC Sports.

