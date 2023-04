Los dichos de Mbappé causaron estragos en el seno del PSG

"Es muy difícil para mí expresarme, se trata de Kylian y del club. Él (Mbappé) Estaba sonriendo, llegó de buen humor, como siempre. Acortó la sesión por molestias en la cadera, pero eso no comprometerá su participación mañana", afirmó.

"En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, no es Kylian Saint-Germain", cuestionó.

En el clip, Mbappé fue el único futbolista con protagonismo para promocionar la campaña de la próxima temporada, lo que despertó especulaciones sobre la voluntad expresa de marginar a las otras dos grandes figuras del plantel parisino: el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

image.png

En otro pasaje de la conferencia de prensa realizada hoy, Galtier refirió a la visita del presidente del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, quien mantuvo un diálogo con todo el staff y los jugadores.

"El presidente vino a vernos, habló en el vestuario. Todo lo que se dice en el vestuario se queda en el vestuario. Pero era importante que el presidente estuviera allí. Habló con todos, no solo con los jugadores. Obviamente me siento preocupado por el discurso del presidente", admitió.

PSG, líder de la Ligue 1 con seis puntos de ventaja sobre sus escoltas Lens y Olympique de Marsella, visitará mañana a Niza con la misión de cortar la racha de dos derrotas consecutivas que trae en el torneo local.

image.png

"Me siento legítimo, obviamente tenemos que salir de esta espiral. Está en juego el undécimo título para el Paris Saint-Germain. Eso les dije a los jugadores. Hablé, expliqué, pedí más esfuerzo y personalidad", concluyó.