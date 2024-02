Los dichos de Lionel Messi que cayeron como una bomba

El astro Lionel Messi , campeón del mundo con el seleccionado argentino y figura del Inter Miami CF , se disculpó con el público chino mediante la publicación de un video publicado en redes sociales por su ausencia en el amistoso frente a un combinado de Hong Kong y explicó los motivos para "no tener que leer cosas falsas".

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido en Hong Kong. Por eso he preferido hacer este video y dar explicaciones de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas", comenzó el rosarino, de 36 años, ocho veces ganador del Balón de Oro.