Lo Celso quedó fuera del Mundial, pero recibió un regalo fantástico

"A veces las lágrimas son de tristeza y otras veces de emoción. Todo esto en muy poco tiempo. Bienvenida Hija . Gracias mami por tanto esfuerzo y amor. 27-11-22", escribió Gio en su cuenta de Instagram, mostrándose con su beba. Algo que, por ejemplo, no pudo darse el gusto el Dibu Martínez, cuando estaba en la Copa América y no conoció en el día a su hijita.

Lo Celso se había quedado out del Mundial y había mostrado su tristeza y dolor, con este mensaje: "La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariños recibidos durante estos días".