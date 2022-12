Lo apuraron a Lewandowski y la figura de Polonia contraatacó

El experimentado goleador de Polonia Robert Lewandowski afirmó que por su buena condición física no le da "miedo" pensar en jugar el próximo campeonato del mundo, a jugarse en Canadá, México y Estados Unidos, en 2026.

"Por físico, no me da miedo llegar a otro Mundial. Hay muchas más cosas que pueden influir, como todo lo que rodea al juego, tus ganas, tu felicidad. Todo eso pueden decidir si juegas más mundiales o no", expresó el goleador polaco en rueda de prensa, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, frente a Francia.