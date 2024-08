Llegó la segunda medalla para Argentina en los Paralímpicos: la historia de Juan Samorano

El parataekwondista argentino, de 42 años, tiene amputado el brazo derecho producto de un accidente de tránsito que sufrió hace dos décadas . Eso no le impidió acercarse a la disciplina mientras se las rebuscaba para vivir. Primero fue albañil junto a su padre y más tarde fue repartidor de un negocio de sushi .

Luego se compró una máquina para cortar pasto y comenzó a hacer changas. Su vida dio un giro con la medalla de bronce que obtuvo en los Parapanamericanos de Lima 2019. Recién entonces pudo dedicarse de lleno al alto rendimiento.

Juan Samorano medalla de bronce en París 2024 02.jfif Juan Samorano, bronce en taekwondo en los Juegos Paralímpicos de París 2024

"Me entrené con seriedad y profesionalismo. Y entonces comenzaron a caer las buenas noticias: torneos, títulos y la convocatoria al seleccionado argentino. Cuando me quise dar cuenta me estaba entrenando en el CeNARD con los atletas convencionales”, le dijo en julio pasado a Paradeportes.com cuando se preparaba para competir en la cita paraolímpica.

Y la dedicación, como casi todo en la vida, tuvo sus frutos. Es que después llegó el bronce en Tokio 2020 y ya en Lima 2023 se dio el gran gusto de quedarse con el oro luego de una agónica victoria sobre el cubano Mitchel Suárez por 21-20. “El desenlace me hizo acordar a Tokio 2020. Este es mi estilo, el de no dar nada por perdido hasta el final. Soy como la película: Retroceder nunca, rendirse jamás”, recordaba en la misma entrevista.

Fuente: con información de Clarín