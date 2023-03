Liverpool hará una oferta millonaria por Alan Varela

Apesar de no atravesar su mejor presente futbolístico y de estar bajo la lupa del entrenador Hugo Ibarra, Alan Varela sigue siendo de los futbolistas más codiciados del plantel del Club Atlético Boca Juniors y -según Anfield Edition- Liverpool está dispuesto a poner una millonada para llevárselo en el próximo mercado de pases.

El elogio de Leandro Paredes a Alan Varela y Equi Fernández

En un diálogo exclusivo con TyC Sports, Paredes comentó: "Juegan muy bien los dos. Alan Varela ya dije hace bastante que me gusta como juega; y a Equi Fernández lo vi jugar en Tigre el año que estuvo a préstamo. Primero no sabía que era jugador de Boca. Le decía a mis amigos 'que bien que juega el chico de Tigre', y me dijeron que estaba a préstamo de Boca. Y ahora que esta jugando en nuestro club, lo está haciendo muy bien también. Ojalá siga de la mejor manera".