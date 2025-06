Lionel Scaloni confirmó a Messi de entrada ante Colombia

“Es un poco extraño decir que está en un bache. Para mí, Colombia ha merecido ganar en un montón de partidos que no ha tenido suerte. Perdió partidos en los últimos minutos, como con Uruguay. La clasificación es un poco engañosa. Si hubiera ganado se ponía segundo. Entonces no dice la verdad la estadística. Es un buen equipo, de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Todo lo que suceda internamente no estoy al tanto”.

“No tengo un jugador que diga... Por ganas tengo un montón, incluso muchos jugadores que no han venido o un juvenil que hemos visto entrenar y no quedamos con buen sabor de boca. Todos merecen una oportunidad, pero no es fácil porque el equipo tiene que tener un equilibrio y una estructura. Hay veces que romper eso no está bueno y puede traer problemas. Los jugadores que entran son los que realmente necesita el equipo”.

“No me pongo a pensar en eso, no tiene mucho sentido. Más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Después podes perder con este tipo de selecciones. Es un tema que no me interesa y es un debate que no tiene mucho sentido. Somos una selección que competimos”.

“El equipo hoy está en un momento que puede jugar de una misma manera estando Leo o sin él. Antes capaz que era un poco más complejo porque había que cambiar a varios jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos y el equipo funciona igual. Si es el mejor momento, no sabría decirlo. Después de la Copa América 2021 hemos tenido buenos partidos, como con Bolivia. Va por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Pero hemos mantenido una línea que es lo más importante y lo que más tranquilo nos deja”.

“Últimamente no lo doy por un montón de, no digo problemas, pero siempre años atrás los daba. No tengo problemas, pero siempre hay algunos contratiempos. A veces uno lo da y capaz que el jugador no está y tiene que entrar otro. Y ese dice ‘bueno, yo no iba a jugar y ahora me metes’. Si supiera que los que están, están bien, los diría. Si es por la baja de Nico, va a salir entre Medina y Barco. El resto vamos a esperar, porque hay algún chico que no está al 100%, pero no va a haber muchos cambios”.

Lo que dijo Lionel Scaloni en conferencia