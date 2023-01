Lionel Messi y un infernal calendario lo espera por delante

Uno de los compromisos más importantes para el Paris Saint Germain ( PSG ) y Lionel Messi en esta primera parte del 2023, sin dudas, son los octavos de final de la Champions League, donde el conjunto parisino deberá enfrentar al siempre candidato, Bayern Munich, que terminó puntero del Grupo C y con puntaje perfecto. Y a tres semanas del esperado partido de ida, ya hay un detalle que genera preocupación en Francia: el agitado calendario que se viene para Lionel Messi y compañía.

En la previa del partido frente al Pays de Cassel por la Copa de Francia, Galtier fue consultado justamente sobre este tema y sobre la posibilidad de ir rotando a los futbolistas para no sobrecargarlos. Sin embargo, el DT le restó importancia al tema y explicó: "Los partidos están espaciados, ya que quiero encontrar automatismos, no hay ninguna razón e incluso sería una estupidez no hacerlo. Va a estar muy cerca del equipo que juega en la liga, y hay cinco cambios".