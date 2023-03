Lionel Messi: "Siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes.

"Siempre en lo personal soñé con este momento, poder festejar con ustedes, venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es la Copa del Mundo", destacó, y no dejó de homenajear a sus compañeros que no pudieron alcanzar la gloria: "Sé que es un día nuestro, donde están festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicimos lo posible para lograr conseguir esto y estuvimos muy cerquita de la Copa América y el Mundial. Se merecen todo el reconocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta".