2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
torneo apertura

Liga Profesional de fútbol argentino: Central y River no se sacaron ventajas

Por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol argentino, el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Rosario Central igualaron 0 a 0.

Empate sin goles en Rosario.&nbsp;

Empate sin goles en Rosario. 

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate y el Club Atlético Rosario Central igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol argentino, en un partido donde el equipo de Marcelo Gallardo tuvo la iniciativa en el primer tiempo, pero perdió el dominio en el complemento y se llevó un punto valioso tras las victorias iniciales a Barracas Central y Gimnasia.

El arquero Santiago Beltrán fue una de las figuras con varias atajadas para mantener su valla en cero ante el equipo de Jorge Almirón, que venía de perder con Belgrano como local y ganarle a Racing en Avellaneda.

Lee además
River festejó gracias a Juanfer: doblete y victoria ante Gimnasia LP
2 a 0

River festejó gracias a Juanfer: doblete y victoria ante Gimnasia LP
Boca visita a Estudiantes en La Plata en un duelo que promete.
programación

Torneo Apertura 2026: qué partidos se juegan este miércoles 28 de enero

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del torneo doméstico, mientras que el Canalla visitará el mismo día a partir de las 17 a Aldosivi en Mar del Plata.

Central y River no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

A pesar del 0 a 0, River Plate y Rosario Central protagonizaron un entretenido partido que tuvo un tiempo para cada uno.

Durante los primeros minutos, River intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión y el manejo de la pelota, buscando imponer su ritmo ante un Central ordenado. El conjunto visitante tuvo mayor control territorial, aunque le costó generar situaciones claras de gol.

Por su parte, Rosario Central apostó a un planteo sólido, bien plantado en defensa y atento para salir rápido de contra. El equipo local logró incomodar por momentos a la defensa de River, pero tampoco logró capitalizar sus aproximaciones.

Con el empate sin goles al descanso, ambos equipos dejaron abierta la historia para el complemento. El segundo tiempo fue para el local, que tuvo las situaciones más claras, aunque allí apareció la fugura de Santiago Beltrán, el joven arquero del Millonario que reemplaza a Franco Armani y que anoche consiguió su tercer valla invicta consecutiva.

Síntesis:

Rosario Central : Ledesma; Soto, Ovando, Mallo, Coronel; F. Ibarra, Pizarro; Copetti, D. Maria, Giménez y Véliz. D.T: Jorge Almirón.

River Plate: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Diaz, Rivero; Vera, Moreno, Galván; Driussi, Quintero y Colidio. D.T: Marcelo Gallardo.

Cambios S.T: 1m. Duarte por Copetti (RC); 1m. Salas por Driussi (RV); 25m. Acuña por Rivero (RV); 25m. Galoppo por Galván (RV); 25m. Lencina por Quintero (RV); 32m. Subiabre por Colidio (RV).

Temas
Seguí leyendo

Con lo justo y lejos de casa, la Lepra venció a Huracán por 2 a 1

Lejos del Monumental, River inició el Apertura con una victoria ante Barracas

En su cumpleaños, la Lepra festejó una victoria sufrida por 2-1 ante Atlético Tucumán

Debut sólido para Gimnasia, que ganó en Santiago en su vuelta a Primera ante Central Córdoba por 1 a 0

Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

El blooper del año en el boxeo: un "peso pesado" perdió la peluca en pleno combate y se volvió viral

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial?

LO QUE SE LEE AHORA
Flamengo fue el último campeón de la Copa Conmebol Libertadores. 
fase 1

Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta