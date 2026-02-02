Liga Profesional de fútbol argentino: Central y River no se sacaron ventajas

El Club Atlético River Plate y el Club Atlético Rosario Central igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol argentino , en un partido donde e l equipo de Marcelo Gallardo tuvo la iniciativa en el primer tiempo, pero perdió el dominio en el complemento y se llevó un punto valioso tras las victorias iniciales a Barracas Central y Gimnasia .

El arquero Santiago Beltrán fue una de las figuras con varias atajadas para mantener su valla en cero ante el equipo de Jorge Almirón , que venía de perder con Belgrano como local y ganarle a Racing en Avellaneda.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del torneo doméstico, mientras que el Canalla visitará el mismo día a partir de las 17 a Aldosivi en Mar del Plata.

A pesar del 0 a 0, River Plate y Rosario Central protagonizaron un entretenido partido que tuvo un tiempo para cada uno.

Durante los primeros minutos, River intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión y el manejo de la pelota, buscando imponer su ritmo ante un Central ordenado. El conjunto visitante tuvo mayor control territorial, aunque le costó generar situaciones claras de gol.

Por su parte, Rosario Central apostó a un planteo sólido, bien plantado en defensa y atento para salir rápido de contra. El equipo local logró incomodar por momentos a la defensa de River, pero tampoco logró capitalizar sus aproximaciones.

Con el empate sin goles al descanso, ambos equipos dejaron abierta la historia para el complemento. El segundo tiempo fue para el local, que tuvo las situaciones más claras, aunque allí apareció la fugura de Santiago Beltrán, el joven arquero del Millonario que reemplaza a Franco Armani y que anoche consiguió su tercer valla invicta consecutiva.

Síntesis:

Rosario Central : Ledesma; Soto, Ovando, Mallo, Coronel; F. Ibarra, Pizarro; Copetti, D. Maria, Giménez y Véliz. D.T: Jorge Almirón.

River Plate: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Diaz, Rivero; Vera, Moreno, Galván; Driussi, Quintero y Colidio. D.T: Marcelo Gallardo.

Cambios S.T: 1m. Duarte por Copetti (RC); 1m. Salas por Driussi (RV); 25m. Acuña por Rivero (RV); 25m. Galoppo por Galván (RV); 25m. Lencina por Quintero (RV); 32m. Subiabre por Colidio (RV).