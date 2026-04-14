15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Libertadores: Boca fue una tromba en La Bombonera y es líder de su grupo

Los dirigidos por Claudio Úbeda golearon 3 a 0 a Barcelona de Ecuador, con tantos de Di Lollo, Ascacibar y Ander Herrera. La única mala: se lesionó Marchesín.

El Xeneize tuvo una de las mejores actuaciones del año.

El Xeneize tuvo una de las mejores actuaciones del año.

Foto: Prensa Copa Libertadores
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-0 en un partido en el que fue de menos a más, con un gran segundo tiempo. El duelo se disputó en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, que el Xeneize lidera.

El local golpeó cerca del final de ambos tiempos: el defensor Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el volante Santiago Ascacibar convirtió a los 36 del complemento y el mediocampista Ander Herrera sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa.

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La única situación negativa de la noche fue la lesión del arquero xeneize Agustín Marchesín, ocurrida a los diez minutos de iniciado el encuentro. El 1 sintió un dolor fuerte en la rodilla y debió ser reemplazado por Leandro Brey. Cuando las cámaras tomaron la reacción del exLanús, se lo escuchó decir "Me rompí todo". Mucha preocupación en el plantel boquense.

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Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21.30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21.

Los goles del boca 3 - Barcelona 0

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