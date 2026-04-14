Libertadores: Boca fue una tromba en La Bombonera y es líder de su grupo

El Xeneize tuvo una de las mejores actuaciones del año. Foto: Prensa Copa Libertadores

Por Sitio Andino Deportes







El Club Atlético Boca Juniors derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-0 en un partido en el que fue de menos a más, con un gran segundo tiempo. El duelo se disputó en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, que el Xeneize lidera.

El local golpeó cerca del final de ambos tiempos: el defensor Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el volante Santiago Ascacibar convirtió a los 36 del complemento y el mediocampista Ander Herrera sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa.

La única situación negativa de la noche fue la lesión del arquero xeneize Agustín Marchesín, ocurrida a los diez minutos de iniciado el encuentro. El 1 sintió un dolor fuerte en la rodilla y debió ser reemplazado por Leandro Brey. Cuando las cámaras tomaron la reacción del exLanús, se lo escuchó decir "Me rompí todo". Mucha preocupación en el plantel boquense.

Embed "ME ROMPÍ LA RODILLA. ME ROMPÍ" la secuencia completa en La Bombonera: Marchesín recibió atención médica, intentó pararse... pero se dio cuenta al instante de la lesión y rompió en llanto.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NmMvTaFUIa — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21.30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21. Los goles del boca 3 - Barcelona 0 Embed CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL de BOCA! Lo hizo Di Lollo para el 1-0 vs. Barcelona.



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