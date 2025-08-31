Leonel Pernía ganó en Junín y logró su primer triunfo en el TC2000: cómo quedó el campeonato

Por 39ª vez en su carrera, Leonel Pernía volvió a subir a lo más alto del podio en el Turismo Competición 2000, esta vez en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín. El piloto de Honda consiguió su primer triunfo de la temporada 2025 al imponerse en una final de 25 giros, con un tiempo total de 36 minutos, superando por más de un segundo y medio al local Gabriel Ponce de León (Toyota), quien había largado desde la pole. El podio lo completó Marcelo Ciarrocchi (Toyota).
Una carrera con clima más favorable y el top 10 en Junín del TC2000
Tras un fin de semana complicado por la lluvia, la competencia pudo disputarse con mejores condiciones. La clasificación del sábado se suspendió y por ello la grilla se ordenó de acuerdo a los entrenamientos, lo que permitió a Ponce de León largar adelante y a Pernía hacerlo desde el cuarto lugar. Desde allí, el “Tanito” fue avanzando vuelta a vuelta hasta quedarse con la victoria.
Los líderes del campeonato del TC2000, con problemas
No fue un buen domingo para Matías Rossi ni Emiliano Stang, quienes sufrieron inconvenientes mecánicos (rotura de motor y problemas de temperatura, respectivamente) y se retrasaron. Tampoco para Franco Vivian (Chevrolet), que debió abandonar. Sin embargo, los tres se mantienen en los primeros lugares de la tabla: Rossi con 116 puntos, Stang con 115 y Vivian tercero a 18 unidades.