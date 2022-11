Lavalle, la escuela de "oro" del bádminton en Mendoza

Embed

Hoy, después de siete largos años - con pandemia incluída - Fabián nos cuenta que sucesos acontecieron para colocar a Lavalle en el top del deporte a nivel provincial y consumando con una presea dorada en sub-14 single femenino en los Evita Nacionales jugados en Mar del Plata durante el mes de octubre.

"En el año 2018 - apunta el profe - conseguimos una medalla de bronce en single masculino y en el 2019 una de oro en la misma categoría en los Evita. Luego llegaron las invitaciones para trabajar en el Cenard, asistir a campus, preselecciones surgidas en distintos torneos y la consolidación del equipo a nivel provincial con la ventana en el país. El Covid detuvo ciertamente el auge de la disciplina en el departamento y no detuvimos la marcha y decidimos en ese momento de prohibiciones deportivas entrenar pádel", agregó González.

Jugadores mendocinos de Bádminton Foto: Cristian Lozano

Para continuar con la charla confesó que desde hace poco tiempo forman parte de los deportes inclusivos e incorporaron para-bádminton entre sus categorías de entrenamiento en el departamento, situación que además se practica en todo el territorio provincial.

Valentina González fue la deportista que se colgo el oro en tierras marplatenses y muy segura en sus respuestas, sintetizó el sentimiento que vivió al obtener este premio por sus cualidades y talento: "Fue una experiencia muy linda, arranque ganándole a Formosa, luego llegaron triunfos sobre Entre Ríos, Jujuy, Santiago del Estero y gané la final. Me sentí muy emocionada al recibir la medalla y me dio un poco de vergüenza". "Quiero seguir con este deporte y si se puede ser profesional", remató la campeona.

image.png

No viajó sola Valentina para representar a Lavalle por Mendoza en el campeonato, Mariano Lupo (single masculino concluyó 10º) dijo: "Me divertí mucho e hice varios amigos del país, fue una linda experiencia", también Adriel Rodríguez que junto a Kevin Ibáñez fueron (sextos en doble masculino) se expresó: "Fue mi primer nacional, no conocía Mar del Plata y me gustó mucho todo".

Jugadores mendocinos de Bádminton Foto: Cristian Lozano

Para ir cerrando el profe aclaró cuánto cuesta en pesos aproximadamente jugar a esta disciplina: "Una raqueta hoy está costando como base unos $4.000 y las plumas que vienen en un tubito de 6 cuestan alrededor de $3.500 las de nylon, mientras que las de pluma de ganso el tubo vale unos $7.500. Mayormente los precios se cobran en dólares y muchas veces contamos con el apoyo del municipio para poder solventar gastos que conciernen al desarrollo individual y grupal".

La idea de darle continuidad a este deporte y expandirlo en las "ganas" de otros pibes, debe contar con algún integrante de la escuela que tome la posta, para cuándo Fabián acompañe pero ya no en lo cotidiano. El "elegido" para sucederlo en la enseñanza es Máximo Navarra. "Máximo es el mejor jugador de bádminton que hemos sacado y uno de los mejores del país, él ya está trabajando con estos chicos que son todos de Costa de Araujo y diariamente vienen a practicar a la Villa.".

Jugadores mendocinos de Bádminton Foto: Cristian Lozano

La profe Elena Villegas es otro de los bastiones fundamentales para contribuir a la parte física de los chicos y formadora de los que se inician por vez primera, sobre el proceso de trabajo cotidiano manifestó: "Este es un deporte que estás solito en la cancha y hay que trabajar además de lo físico y técnico en fortalecer su carácter".

Qué es y cómo se juega al bádminton

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores (individuales) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red.

A diferencia de otros deportes de raqueta en el bádminton no se juega con pelota, sino con un volante (pluma)

Los jugadores deben golpear con sus raquetas el volante para que este cruce la pista por encima de la red y caiga en el sector oponente. El punto finaliza cuando el volante toca el suelo, después de sobrepasar la red.

El bádminton es, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), un deporte olímpico en cinco modalidades: individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto. En esta última, la pareja está compuesta por un hombre y una mujer. Este deporte está fuertemente dominado por los deportistas asiáticos: China, Indonesia y Corea del Sur.

Las dimensiones del campo de juego son de 13. 4 m de longitud por 5.18 m de ancho en individuales y de 13.4 m de longitud por 6.1 m de ancho para los encuentros dobles (normalmente en un partido).4 La red tiene 1.55 m de altura. Las líneas son de cuatro centímetros de ancho, preferentemente amarillas, que forman parte de la superficie de juego –por ello están trazadas hacia su interior–. También la línea mediana se traza repartiendo su ancho entre las dos zonas de saque formando parte de cada zona de saque.

El partido consta de 3 sets, y se lo adjudica el jugador que consiga vencer en dos de ellos, sin necesidad de disputarse el tercero si ya se han conseguido los dos primeros. En cada set, los jugadores puntúan, siempre que ganen el punto que estaban disputando (esto difiere del antiguo sistema, en el que sólo se puntuaba en el marcador al conseguir el punto disputado con el servicio).

Jugadores mendocinos de Bádminton Foto: Cristian Lozano

En el saque inicial, el jugador que sirve y el que recibe deben situarse en diagonales opuestas de la zona de servicio. El servidor debe golpear el volante por debajo de la cintura para que este aterrice en la zona de servicio del rival. El jugador que está sirviendo no debe cometer faltas, las cuales son: golpear el volante con la raqueta sobre la cintura; golpear la parte de las plumas con la raqueta antes de tocar el corcho; pisar cualquiera de las líneas demarcadas en la cancha o levantar alguno de los dos pies antes de golpear el volante; ubicar la parte superior de la raqueta (cordaje) hacia arriba y golpear el volante con ésta en esa posición; realizar un amague de forma evidente con la raqueta, simulando un golpe al volante, lo que se denomina doble golpe.

El saque presenta su particular variedad de golpes. A diferencia del tenis, el servicio está restringido por las reglas de juego, por lo que se debe golpear el volante por debajo de la cintura. El servidor puede escoger entre un servicio corto, un servicio largo al fondo, o un servicio tenso o un servicio de defensa.

Faltas

Faltas: las siguientes acciones implican la pérdida de la acción de juego que se esté disputando:

Enviar el volante fuera del campo de juego.

Realizar el servicio fuera del área de saque que nos corresponde.

Realizar el servicio con el volante por encima de la cintura.

Enviar el servicio (saque) fuera del área de saque contraria.

Golpear el volante en el campo contrario y/o tocar con nuestra raqueta la red.

Tocar la red o los postes que la soportan durante el juego.

Si el volante se queda enganchado en la red o en la raqueta de uno de los jugadores.