La sugerente publicación de la esposa de Ángel Di María

"Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado “por folclore del fútbol” y no solo que eso no sucedió si no que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer. Esto también es Rosario, también nos pasan cosas lindas y sentimos orgullo", valoró Cardoso sobre la fiesta de Maxi Ródriguez en el Coloso y la ovación al 'Fideo'.