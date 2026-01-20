20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
un año de pruebas

La Selección confirmó un amistoso tras la Finalissima en su camino al Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina aprovechará la ventana FIFA de marzo para seguir ajustando detalles rumbo al Mundial 2026. Mirá el detalle.

La Selección de fútbol de Argentina suma un nuevo amistoso internacional en su preparación para el Mundial 2026. Foto: Archivo.

La Selección de fútbol de Argentina suma un nuevo amistoso internacional en su preparación para el Mundial 2026. Foto: Archivo.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definido un nuevo compromiso en su hoja de ruta rumbo al Mundial 2026. Luego de disputar la Finalissima ante España, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un amistoso internacional clave para seguir evaluando variantes y ajustar el funcionamiento colectivo.

El encuentro se jugará el 31 de marzo, dentro de la misma ventana FIFA, y servirá como cierre de una gira exigente para el campeón del mundo, a poco más de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

Lee además
La Selección argentina tendrá transmisión abierta durante todo el Mundial 2026.
juega la Scaloneta

Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
En España reconocen preocupación por el clima interno en la Selección tras los últimos clásicos entre Real Madrid y Barcelona.  
conflicto

En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina

Aprovechando la estadía en Asia, la AFA confirmó que cuatro días más tarde la Selección enfrentará a Qatar, nuevamente en Lusail. El amistoso será una oportunidad ideal para realizar pruebas tácticas, observar futbolistas y administrar cargas en un calendario apretado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LanzillottaOk/status/2013337898708287561&partner=&hide_thread=false

Lionel Scaloni sigue ampliando el radar de jugadores

En declaraciones recientes, Scaloni explicó que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento constante de cerca de 50 futbolistas, con la intención de llegar al Mundial con múltiples alternativas disponibles.

“No hay que descartar a nadie”, remarcó el entrenador, dejando en claro que la competencia interna sigue abierta y que las experiencias de la previa a Qatar 2022, marcada por lesiones de último momento, dejaron aprendizajes importantes.

La recta final antes del Mundial

Además de los compromisos de marzo, la planificación contempla una última serie de amistosos entre el 1 y el 10 de junio, ya en Norteamérica. Según trascendió, los rivales serían México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami.

La idea del cuerpo técnico es que esos partidos se disputen con la lista definitiva de 26 jugadores ya confirmada, utilizándolos únicamente para ajustar detalles y adaptarse a las condiciones climáticas y logísticas del Mundial.

Temas
Seguí leyendo

Tras ganar el clásico, Lisandro Martínez cruzó a Scholes y lanzó un fuerte desafío en Manchester

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales

Lionel Scaloni habló de Messi, el Mundial y el presente de la Selección Argentina

Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Colapinto debutará en la F1

Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles

La AFA extiende el mercado de pases y habrá una semana extra de incorporaciones en el fútbol argentino

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate

Video: un violento partido de fútbol amateur terminó con una árbitra agredida y dos heridos

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto espera el estreno en pista del A526, el auto con el que será titular en Alpine en la temporada 2026. 
Arranca el año

Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Colapinto debutará en la F1

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción
Crisis vitivinícola

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda