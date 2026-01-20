La Selección confirmó un amistoso tras la Finalissima en su camino al Mundial 2026

La Selección de fútbol de Argentina suma un nuevo amistoso internacional en su preparación para el Mundial 2026. Foto: Archivo.

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene definido un nuevo compromiso en su hoja de ruta rumbo al Mundial 2026 . Luego de disputar la Finalissima ante España , el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un amistoso internacional clave para seguir evaluando variantes y ajustar el funcionamiento colectivo.

El encuentro se jugará el 31 de marzo , dentro de la misma ventana FIFA , y servirá como cierre de una gira exigente para el campeón del mundo, a poco más de tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El primer gran desafío del año será la Finalissima ante España , prevista para el 27 de marzo en el Estadio Lusail , el mismo escenario donde Argentina conquistó el título mundial en 2022.

Aprovechando la estadía en Asia, la AFA confirmó que cuatro días más tarde la Selección enfrentará a Qatar , nuevamente en Lusail. El amistoso será una oportunidad ideal para realizar pruebas tácticas , observar futbolistas y administrar cargas en un calendario apretado.

Lionel Scaloni sigue ampliando el radar de jugadores

En declaraciones recientes, Scaloni explicó que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento constante de cerca de 50 futbolistas, con la intención de llegar al Mundial con múltiples alternativas disponibles.

“No hay que descartar a nadie”, remarcó el entrenador, dejando en claro que la competencia interna sigue abierta y que las experiencias de la previa a Qatar 2022, marcada por lesiones de último momento, dejaron aprendizajes importantes.

La recta final antes del Mundial

Además de los compromisos de marzo, la planificación contempla una última serie de amistosos entre el 1 y el 10 de junio, ya en Norteamérica. Según trascendió, los rivales serían México y Honduras, con sedes tentativas en Las Vegas y Miami.

La idea del cuerpo técnico es que esos partidos se disputen con la lista definitiva de 26 jugadores ya confirmada, utilizándolos únicamente para ajustar detalles y adaptarse a las condiciones climáticas y logísticas del Mundial.