La Selección Argentina y otro dolor de cabeza

Los síntomas de preocupación a 26 días del debut de la selección argentina en el Mundial son evidentes. Las luces de alerta en el tablero del cuerpo técnico no paran de encenderse con problemas de distinta índole y en las últimas horas Lionel Scaloni sumó un nuevo dolor de cabeza: Guido Rodríguez pidió el cambio a 20 minutos del final en el triunfo 1-0 de Betis por Europa League.

Hasta el momento el club español no brindó detalles de lo ocurrido y habrá que esperar a que se difunda un parte médico para conocer el alcance de esta molestia que lo sacó del campo de juego. En este mismo partido estuvo otro de los que seguramente viajará al Mundial: el defensor Germán Pezzella fue suplente en Betis y no ingresó.

Si bien no es un titular habitual para Scaloni, Rodríguez es la primera opción en el mediocampo de la selección argentina a la hora de buscar alternativas para el equilibrio del juego. Si bien Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se perfilan para ser parte del once inicial en el centro de la cancha, el ex River Plate es una de las cartas a las que habitualmente acude el DT.