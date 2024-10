La revolución Franco Colapinto causó estragos en su llegada a Austin

“Escuchá, prestame atención cinco minutos”, mencionó el joven a cargo de la presentación. “Perdón, perdón… Me cagan a pedos”, dijo Franco después que el presentador le pida que lo siga en la charla. Pero eso no fue algo que Colapinto pudo hacer. Cada vez que uno de sus fanáticos le hablaba, el piloto corría la vista hacia el lugar indicado. Es más, hasta llegó a bromear cuando se le cayó el celular al que estaba a cargo del show. “Se lo robamos, que no se le caiga de nuevo porque lo dormimos a este”, dijo.

Uno de los grandes momentos de la jornada fue el lanzamiento del merchandising oficial del equipo Williams con el nombre del argentino. Antes de la aparición de Colapinto, el público aprovechó para adquirir remeras y gorras con el nombre y las iniciales (FC) del argentino. “Ah, ya la tienen… Ah mirá, estamos igual. Para, vos tenés más cosas. Y la gorra de Bizarrap, la rompiste eh… Muy bien”, señaló Franco a una fanática que los sorprendió por una prensa en especial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hispaok/status/1846934445154034120&partner=&hide_thread=false Un Franco Colapinto guiñándote el ojo para que tengas un lindo jueves pic.twitter.com/8WDdpY5pcV — HISPA (@hispaok) October 17, 2024

“¡Las zapatillas! Jodeme, altas llantas boludo… Es mi caso ese, con esas estás segura. Ojo eh. Ahora te las firmo, ahora te las firmo… Quiero unas… Tienen plataformas, yo que soy medio enano”, sumó en la charla una de sus seguidoras que participaron de la reunión en Austin.

Otro de los momentos salientes durante el mano a mano entre Colapinto y el público en Austin fue cuando al piloto lo invitaron a participar de un asado. “Hablaste mucho de la dieta, la preparación física que ha cambiado..”, comenzó su pregunta un hombre con camiseta de la selección argentina. “La dieta…”, respondió entre risas el piloto. Acto seguido, el seguidor continúo su consulta: “¿No? OK, esa era mi pregunta. Ya que no ha cambiado mucho la dieta, ¿vas a poder juntarte a comer un asadito con acá la gente argentina de Austin?”.

¿Cuál fue la respuesta de Franco? La que los presentes esperaban. “Vamos a intentar. Estoy muy ocupado ahora con la carrera, pero después de la carrera puedo. Estoy un poco más liberado así que vamos a meter un asadito con los de Austin”, dijo el argentino que está por salir en pista en su cuarta presentación desde que desembarcó en la Fórmula 1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mlcri2/status/1846933097197023651&partner=&hide_thread=false #FranColapintoEnF1 Así llegó Franco Colapinto al circuito de las Américas para el día de prensa del Gran Premio de Estados Unidos. pic.twitter.com/VZk9H8A1CN — Malco Carbonari (@Mlcri2) October 17, 2024

Por último, casi al final de los 25 minutos de su presentación sobre el escenario, Colapinto recordó la complicación que tuvo con la organización cuando usó la gorra de Bizarrap tras ganar una carrera en la Fórmula 2. Una joven, con un cartel del productor musical, no pudo evitar preguntarle al corredor si repetiría esa acción en el podio en caso de ganar una GP de la F1.

“Se armo… Si ustedes hubieran sabido el quilombo que hice para hacer eso… Ojalá. Voy a intentar, me la voy a llevar y cuando esté en un podio de F1 me voy a poner la gorra aunque me echen al día siguiente. En teoría, firmás un contrato a principio de año que tenés que tener la de Pirelli puesta todo el tiempo que estás en el podio. Y yo, claro, no la tuve todo el tiempo la de Pirelli puesta. Hubo problemas, pero ya está solucionado”, recordó Colapinto.

La continuidad en la Fórmula 1

Este miércoles, Infobae participó de una conferencia con pocos medios del mundo en las que el piloto argentino comentó su deseo de permanecer en la F1 en 2025. “Siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”, se animó Franco.

Además, analizó sobre cómo tomó el impacto que generó su irrupción en la categoría y lo que dicen sobre él tras las primeras carreras en las que deslumbró con su actuación en Monza y los circuitos callejeros de Bakú y Marina Bay. “Lo vivo con mucha calma y me encanta que haya mucha gente argentina que esté contenta por lo que estoy consiguiendo; que los fanáticos estén disfrutando tanto como yo el estar en la F1. Estoy disfrutando y me encanta ver argentinos en todas las carreras. A veces es difícil para los argentinos ir a las carreras, pero el apoyo se siente de todos lados, al igual que todos los que se suman en las redes o los que están en sus casas mirando las carreras. Obvio que la exposición es mayor al estar en la F1, pero lo estoy manejando bien y no me está perjudicando”.