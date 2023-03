La mendocina Melisa Schulze, subcampeona mundial de futsal y con la valla menos vencida

image.png

En este sentido, la protagonista habló con Sitio Andino y valoró todo lo realizado: “El Mundial para mí es un antes y un después de mi carrera. Pienso que coroné mi trayectoria. Sólo me faltaba el torneo más importante. El amor de toda la gente que recibí fue sensacional. Se armaba un círculo gigante a mí alrededor. Me da la sensación que hice las cosas bien y que se notó el gran sacrificio que hice y que defendí la camiseta más linda del mundo”, empezó. Y recordó: “Lo mejor que me dejó el mundial de futsal es ver a tantas niñas queriendo ser como nosotras”