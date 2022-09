La mendocina Luciana Roland, la única figura femenina argentina en el Mundial de Ruta

WhatsApp Image 2022-09-21 at 21.10.26.jpeg

Sobre sus cimientos en el deporte, por otro lado, la mendocina contó: “Logré estar aquí con trabajo y confianza, muchos años de seguir trabajando aún cuando las cosas son complejas, buscando oportunidades y tocando puertas. Y creo que el trabajo ha necesitado ir más allá de sólo lo físico, también en lo mental, emocional, espiritual. También antes de dedicarme con mayor foco en el ciclismo estudié fisioterapia, siempre me ha gustado seguir estudiando porque siento que me ayuda a seguir desarrollándome y creciendo, hice la carrera como coach ontológico y algunos estudios en decodificación bioemocional”, detalló.

Siguiendo con el tema, Roland agregó: “Me apoya y ha apoyado mucha gente en este camino, actualmente mi equipo en el Centro Mundial de Ciclismo, la Municipalidad de Tunuyán, para participar en eventos como este Mundial. la secretaría de deportes de la Nación y el Enard, y luego hay marcas que me apoyan con diferentes cosas como Sungod glasses, Santini Argentina, HK tape, Stoller Argentina, Sponser Sport Food”.

La protagonista mendocina recordó dónde le sentó mejor su performance arriba de la bicicleta: “Este año yo siento que han sido dos competencias donde pude hacer podio en los sprint intermedios, una fue Alpes Gresivaudan y otra La Picto Charentais, ambas competencias del calendario UCI realizadas en Francia”.

Por último, Luciana Roland hizo un repaso de todo lo acontecido: “Creo que a veces a mí me cuesta ser consciente de todo lo vivido y logrado en este deporte, sin embargo si hoy miro hacia atrás ha sido un camino muy emocionante, que hasta hoy he conseguido lograr cosas y ser alguien que quizás si de pequeña me hubiesen dicho que iba a ser así no sé cuánto lo hubiese creído. Esto la verdad me emociona mucho y estoy muy agradecida por cómo es mi vida hoy, motivada por crear un futuro aún más bonito”, afirmó.

De la competencia en el Mundial de Ruta

En la ciudad de Wollongong, ubicada a 100 kilómetros del sur de Sidney, Australia, se puso en marcha la 89° edición del Campeonato Mundial de ciclismo de ruta (fiscalizado Unión Ciclista Internacional). La actual integrante del WCC Team, equipo Continental femenino del Centro Mundial de Ciclismo que tiene sede en Suiza, se desenvolvió en la Contrarreloj Individual, en Elite. La mendocina rubricó un tiempo de 53m, 00s, 07 quedando en el puesto 36° de la general a 8m31s de la neerlandesa Ellen van Dijk.

