La irrisoria suma que recibió Vélez como premio por ganar la Supercopa

El Fortín consiguió un nuevo título ante Central Córdoba, pero la recompensa económica fue muy módica en relación a los números que maneja el fútbol.

Vélez campeón Supercopa 2025
Foto: Prensa Club Atlético Vélez Sarsfield

El fin de semana, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, el equipo de Guillermo Barros Schelotto venció 2-0 a los de Omar De Felippe con dos goles del defensor Jano Gordon y se quedó con la Supercopa Argentina, certamen que no conquistaba desde 2013 cuando venció a Arsenal en San Luis.

Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina
Por haberse consagrado campeón de ese certamen que reúne a los campeones de la Liga Profesional y de la Copa Argentina, el equipo del barrio porteño de Villa Luro recibió la módica suma de 100 mil dólares, un número ampliamente menor a lo que se gana en la misma competición pero en otros países.

Algunos ejemplos: en Francia, la Supercopa entrega 2,3 millones de dólares mientras que en Brasil otorga 300 mil dólares más y 5,8 millones total en Alemania. Los que más entregan son España e Italia, que otorgan 10,5 millones de dólares.

Vélez se impuso a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

El resumen de la final de la Supercopa que ganó Vélez Sarsfield

En el primer tiempo, Vélez Sarsfield mostró una postura ofensiva y dejó en claro su jerarquía desde los primeros minutos. El Fortín generó varias ocasiones claras para abrir el marcador, pero una excelente actuación del arquero Alan Aguerre, figura de Central Córdoba en ese tramo del encuentro, mantuvo el cero en su arco y evitó que la ventaja llegara antes del descanso.

Sin embargo, el desarrollo cambió completamente en la segunda mitad. A los 4 minutos del complemento, Jano Gordon aprovechó una desatención en la defensa rival y, con un certero cabezazo, marcó el 1-0 para Vélez. Desde ese momento, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto dominó el juego con claridad y fue ampliamente superior.

Más tarde, otra vez Gordon ganó por arriba y amplió la ventaja, firmando su doblete personal. Maher Carrizo había convertido el tercero, pero tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada.

Sobre el final del encuentro, el árbitro decidió expulsar a ambos directores técnicos tras un cruce de protestas desde los bancos. Finalmente, el pitazo marcó el cierre del partido y la consagración de Vélez Sarsfield como campeón de la Supercopa Argentina.

