La increíble historia de los jugadores de la Selección Argentina y las cartas

En el corte mencionado los muchachos contaron una historia “esotérica” en base a un juego el que cada uno debió adivinar la carta que eligió y si eso ocurría no solo ganarían la Copa sino que había que tatuársela. La reunión fue en la habitación de Rodrigo De Paul y cuando Leandro Paredes llegó se encontró con el ex Racing, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Alejandro “Papu” Gómez, Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros.

Pero fue uno de los ideólogos, el Papu Gómez, quien dio más detalles: “Si adivinás una de diez, ganamos la Copa. Empiezo a tirar y no acertaba hasta que me toca la última. Digo ancho de basto y le pego. Quilombo, gritos, abrazos, ‘ganamos la Copa. Listo, es esta’. La energía, el aura”.

“Le toca a Otamendi, lo mismo, le pega”, agregó el Papu quien mostró el tatuaje que se hizo con el ancho de basto y Otamendi lució el siete de espadas, que era la que había adivinado.

Aunque la clave llegó de la mano de Messi. “Le toca a Leo. Va tirando cartas y le fue errando. Él había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas. Le pegó y dijimos, ‘listo, no podemos perder’”, confesó Gómez. Pero, cuál fue la carta que acertó el crack rosarino? “El cinco de copas me tocó. Pero me lo voy a hacer”, reconoció Leo, que en su quinto intento con la Selección pudo conseguir su primer título de mayores. Creer o reventar.

Esta historia se mantuvo en secreto hasta ahora y más allá de la anécdota demuestra cómo el grupo fue forjando las bases del buen clima interno. El propio Messi lo manifestó en la arenga viral que también se conoció este miércoles y fue la que el capitán de la Selección les dio a sus compañeros en la previa del choque con Brasil. El testimonio corresponde al mismo documental.

El triunfo ante el Scratch en su casa fue es un espaldarazo para los futbolistas de la Selección cuyo juego gravitó luego de ese torneo y le permitió conseguir la clasificación al Mundial de Qatar cuatro fechas antes del final de las Eliminatorias, ganar otro título, La Finalissima ante Italia en Wembley, y ratificar un invicto que llegó a 35 partidos.