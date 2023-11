La increíble carta que le escribió un fiscal de homicidios de Mendoza al plantel de Boca

Señores jugadores, el 4 de noviembre, en Río de Janeiro, estaremos todos.

Los que tuvieron la suerte de viajar, alentarán desde la tribuna, desde la calle, desde el fan fest, desde la playa, desde donde sea. Los que se quedaron en Argentina, gritarán tan, pero tan fuerte que su aliento se escuchará en el mítico Maracana.

Ustedes jugadores, sepan que no están solos, estamos todos. Y cuando digo todos, no les miento, por eso el sábado, ustedes ocúpense de hacer lo que más saben, que es jugar al fútbol, el resto lo hacemos nosotros.

Cuando salgan del hotel verán miles de hinchas de Boca, familias completas de hinchas que hicieron lo imposible para llegar a Río. Al llegar al estadio escucharán el más bello de los sonidos, esa hinchada que no para de cantar "la que te sigue a todas partes y la que nunca te va a abandonar, dale Bo, dale Boo".

Cuando entren al campo de juego para hacer el precalentamiento cierren los ojos e imagínense por un segundo quienes están en el estadio.

Yo se los describo y verán que es cierto, que estamos todos y cuando digo todos verán a Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana, Tomás Movio y los hermanos Juan Antonio y Teodoro Farenga, que se despertaron del descanso eterno y llegaron al Maracana a alentar a sus muchachos.

Si agudizan la imaginacion veran a Juan Brichetto que revolea un trapo azul y amarillo al tiempo que con alegría canta "Dale bo, Dale Bo". En ese momento, un turista que no sabe porque tanta algarabía pregunta: ¿porqué la bandera es azul y amarilla? Y Juan Bricheto le responde "el color Amarillo es por el Sol, porque estamos en cada rincón del planeta y no hay nada que nos pueda tapar y el azul por el color del océano ya que toca todos los continentes, es difícil de superar y le da vida a este planeta", y continúa con el grito "dale Bo, dale Bo".

Sí, señores, escuchen a los hinchas cantar con tanta fuerza que los gritos se tornan estremecedores.

Si miran bien verán que ese señor bajito con una gorrita de cocoliche, pinta de futbolista que grita como loco, por si no se dieron cuenta es Rattin, gloria Boquense que no se quería perder la final y se vino a alentarlos.

Si miran hacia la derecha verán Cherro, Calomino, Varallo, Roma, Felman, Mouzo, Valentin, que también gritan desaforadamente "queremos la copa....",

Las Cámaras de televisión enfocan al Quique Hrabina, a Pescia, Caña, Cascini, el Chicho Serna y Marzolini gritando "Boca, Boca, Boca huevo, huevo, huevo".

Un poco más atrás veran al Loco Gatti, el Mono Navarro Montoya y Oscar Córdoba quienes saludan a los próceres de Boca y susurran "nosotros estaremos al lado del Chiquito cuidando los tres palos".

Se suman a la multitud Juan Simón, el Chiche Soñora, el colorado Mc Alister, el flaco Schiavi y Traverso que comentan entre ellos "Se van a llegar a cagar para llegar al arco".

De repente se posa una nube sobre el Maracana y se aparece él! Siiiiii! El Diego, junto a un séquito de hinchas que revolucionan la hinchada.

En el palco se ve a Román, el chino Tapia, Jorge Comas, Brindisi y el Tano Pernía que se olvidan de las posibles diferencias y se unen para alentar al equipo y gritan "Boca te llevo en el alma y cada día te quiero más".

Diego sonríe y se para en la orilla de la nube y grita "juega Boca la final de la Libertadores y hoy no hay diferencia que valga, todos somos uno y todos somos Boca".

En ese momento la gente enloquece. Aparecen las bengalas, el papel picado, las trompetas, los bombos y los clarinetes y ya el Maracana es la fiesta bostera".

Si miran aquellos Señores, de cabellos blancos que pausadamente dicen "ustedes por casualidad creyeron que nos ibamos a perder la final?, son Alberto J. Armando, Antonio Alegre, Pedro Pompillo, el Toto Lorenzo, el Maestro Tabarez y Carlos Bianchi, quien exhibe un celu y dice ¿"quieren el contacto de Dios?

A esta altura la energía que se siente es desbordante.

Si miran el vértice de la platea baja verán a unos desubicados gritando "los vamos a golear, los vamos a golear...", son nada más y nada menos que Mario Boyé, Alfredo Graciani, el Tigre Gareca, Rojitas, Martín Palermo y el Bati. Mamita!!!!! Qué delanteros, que historia!!!

Se dan cuenta Señores jugadores, estamos todos. De ahora en adelante Ustedes hagan lo que saben y corran cada pelota con el alma que nosotros les vamos a dar el empuje, la energía y la pasión para que este sábado llevemos a la Argentina la Copa "que perdieron las gallinas, las gallinas".

Como les dije, Señores jugadores y cuerpo técnico, estamos todos, inclusive mi viejo que me hizo de Boca cuando era niño y me enseñó a amar estos colores, lo que me llena de emoción y hace que me ponga a llorar desconsoladamente!!

Es la hora, nuestra hora y la hora eterna, den todo por la camiseta y graben sus nombres en la memoria de millones de argentinos y de los ciudadanos del mundo que aman estos colores.

Oíd mortales el grito sagrado!!!

Dale Bo, Dale Bo, Dale Bo!!!!!

Jugador N° 12 más presente que nunca!

Carlos Daniel Torres, socio interior 143.605 (enfermo por Boca).