La imperdible reacción de Carlos Alcaraz cuando vio a Messi

Lionel Messi , según lo manifiesta Infobae en su portal, fue uno de los grandes ganadores en los premios Laureus y se quedó con el galardón al Mejor Deportista Masculino del año. El futbolista del Paris Saint-Germain Football Club estuvo en el centro de la escena en París y no paró de sacarse fotos y saludarse con sus colegas. Una de las perlitas que dejó el evento la protagonizó el tenista español Carlos Alcaraz , quien no ocultó su sorpresa al ver a uno de sus ídolos.

El tenista de 20 años brindaba una entrevista cuando notó un gran alboroto entre los presentes. Al girar su cabeza vio ingresar a Messi a la alfombra roja y se distrajo por completo. “Nunca me he encontrado con él antes, es impresionante verlo aquí. Tenerlo a metros de mí es una locura, honestamente”, expresó con una sonrisa el ganador del Laureus a la Revelación de la temporada. “¿No te gustaría estrecharle la mano?”, le consultó la periodista que lo estaba entrevistando. “Me encantaría”, respondió Alcaraz en el instante en que La Pulga se acercó para saludarlo.

Como un niño, emocionado de tener a su ídolo cerca, con mezcla de timidez y asombro, Alcaraz tuvo la oportunidad de conocer en persona a la leyenda viviente del fútbol y flamante campeón del mundo con la selección argentina. Y no la desaprovechó. Leo, además, tuvo un gesto loable al frenarse y corresponder el saludo del malagueño. El rosarino, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, dialogó por unos segundos con el español quien está llamado a ser el futuro del tenis.

Antes de recibir el premio, Messi se emocionó al escuchar el discurso de Hugo Porta, referente del deporte argentino con pasado en Los Pumas y actual presidente de la Fundación Laureus en el país. “Sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que quieren ser jugadores de fútbol quieren ser Messi. La academia te eligió para darte el premio no solo por lo que haces dentro de la cancha, sino por lo que hace afuera de la cancha. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, por el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos. Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen muchas cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito”, dijo el ex rugbier.