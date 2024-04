La Fórmula 1 palpita el regreso de un campeón mundial en lugar de Hamilton

“Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe . Así que creo que sigue en pie. Obviamente, hay cosas que extraño, principalmente la competencia. Y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso”, añadió el ex campeón del mundo con Red Bull.

“Nunca sabes adónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no. He tenido conversaciones con Wolff. Hablamos brevemente sobre toda la situación, pero también hablé con otros porque todavía me mantengo en contacto de vez en cuando”, explicó Vettel, y sentenció: “Me mantendré en contacto. No lo sé. Supongo que tendrán que ser un par de llamadas telefónicas. Pero seguro que es uno de los mejores asientos de la parrilla”.