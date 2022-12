La formación de la Selección Argentina vs. Países Bajos

Fideo, que no disputó minutos ante Australia ya que tuvo que dejar la cancha a los 13 minutos del complemento ante Polonia por una molestia en el muslo de su pierna izquierda, volvería a ausentarse del once titular, pero no está confirmado. Asimismo, Papu salió del campo de juego frente a los oceánicos debido a un esguince en su tobillo izquierdo y tampoco jugará.