La drástica decisión que tomó la esposa de Dani Alves

La historia de la pareja tomada de la mano y la frase together (juntos en inglés) fue el indicio más claro; sin embargo, en las últimas horas borró todas las publicaciones junto a él de su feed y, en su lugar, dejó las que eran publicidades para marcas.

En todo este contexto, falleció la mamá de la española y dejó un mensaje a través de sus historias de Instagram. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento”, introdujo.

Luego agregó: “Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido a los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno”.

Además, este viernes, Joana Sanz compartió capturas de los agresivos mensajes que recibe mediante la red social. “Eres un pedazo de hija de ...! Tu marido es un violador”, “Cómplice de un violador”, “¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por su dinero”, fueron algunos mensajes de desconocidos que recibió.