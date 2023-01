La conmovedora imagen del Patón Edgardo Bauza con su nieta

“Te cambia la personalidad de arranque. Nos dimos cuenta con comentarios que hacía y cosas así. Quisimos ver qué le pasaba y nos lo dijeron un tiempo después. No es que te sacan sangre y te dicen ‘es esto’. Hoy la enfermedad está más avanzada y, como toda enfermedad degenerativa, va teniendo algunas complicaciones pero lo importante es que está tranquilo y cuidado”, había precisado Maximiliano sobre su papá.

Luego de que Rosario Central plantara un busto de Bauza en el Predio que tiene en Arroyo Seco, San Lorenzo le puso el nombre del Patón a la Tribuna Sur del estadio Nuevo Gasómetro o el vestuario local llevará su nombre y apellido: “Es un mimo muy lindo para mi viejo, me pone muy contento. Está bueno que pasen estas cosas que mueven energías y yo sé que por algún lado le va a llegar”.

Maxi Bauza aclaró que no había antecedentes familiares sobre este diagnóstico y que por eso la sorpresa fue aún mayor. En tanto, aclaró que el entrenador se encuentra en perfecto estado físico pese a que está afectada su capacidad cognitiva. “Ya es complicado que tenga lucidez, casi no se puede tener una conversación fluida ni nada de eso”, lamentó, y al mismo tiempo reveló que no pueden descartar ni confirmar que las exigencias físicas y altísimos niveles de estrés generados por el fútbol pudieron ser la causa de este padecimiento. “Leímos e investigamos miles de cosas, pero no hay forma de saberlo”, aclaró.