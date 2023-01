La confesión de Dani Alves en prisión

“Muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”, fueron como describió el periódico la situación personal de Alves tras ser acusado de violar a una mujer. “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron otros de sus dichos en relación a lo que podría ser un futuro tras las rejas si el caso se resuelva en favor de la joven que lo acusa.