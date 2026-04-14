La Champions define sus cuartos: sonrisa para Julián, despedida para Alexis

La primera llave de los cuartos de final de la Champions League quedó definida y dejó sensaciones mixtas para la presencia argentina. Por un lado, el Atlético de Madrid, pese a perder como local, logró eliminar al Barcelona en una serie electrizante por 3 a 2. En cambio, el Liverpool no pudo hacer historia y volvió a caer por 2 a 0 ante el PSG, despidiéndose del certamen.
El Atlético reaccionó antes del descanso y, a los 31 minutos, logró el descuento gracias a una gran asistencia de Marcos Llorente para Ademola Lookman, quien definió con precisión para devolverle la ilusión al local.
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¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!
Finalmente, el Atlético de Madrid se quedó con la serie por 3 a 2 y avanzó a las semifinales, donde espera rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que definirán su cruce este miércoles desde las 16.
Alexis Mac Allister y el Liverpool dijeron adiós ante el PSG
El otro cruce se disputó en Francia, donde el Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, intentaba revertir la serie ante el París Saint-Germain tras caer 2 a 0 en la ida.
El primer tiempo fue discreto y sin goles, con un equipo inglés que no logró imponer condiciones ni dominar el juego.
En el complemento llegó el golpe definitivo. A los 26 minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG tras una asistencia de Kvaratskhelia.
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¡¡APARECIÓ EL BALÓN DE ORO PARA BAJARLE EL MARTILLO A LA SERIE!! Dembelé enganchó ante la marca de Mac Allister y le pegó a colocar, de zurda y desde afuera del área, para el 1-0 (3-0 global) del PSG ante Liverpool.
Con este resultado, el Liverpool quedó eliminado y el PSG avanzó a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich, que se definirá también este miércoles desde las 16.