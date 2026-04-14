14 de abril de 2026
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Liga de Campeones de la UEFA

La Champions define sus cuartos: sonrisa para Julián, despedida para Alexis

El Atlético de Madrid afrontó un partido difícil ante el Barcelona, pero logró evitar el desastre. En cambio, el Liverpool no consiguió la remontada.

La Champions define sus cuartos: sonrisa para Julián, despedida para Alexis
La Champions define sus cuartos: sonrisa para Julián, despedida para Alexis
Por Sitio Andino Deportes

La primera llave de los cuartos de final de la Champions League quedó definida y dejó sensaciones mixtas para la presencia argentina. Por un lado, el Atlético de Madrid, pese a perder como local, logró eliminar al Barcelona en una serie electrizante por 3 a 2. En cambio, el Liverpool no pudo hacer historia y volvió a caer por 2 a 0 ante el PSG, despidiéndose del certamen.

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El Riyadh Air Metropolitano fue escenario de una definición apasionante entre el Colchonero y el Blaugrana, con el equipo local llegando en ventaja tras imponerse 2 a 0 en la ida.

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Sin embargo, el arranque encendió las alarmas para el conjunto dirigido por Diego Simeone. A los cuatro minutos, Lamine Yamal aprovechó un error defensivo y abrió el marcador.

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A los 24 minutos, el Barcelona volvió a golpear y empató la serie con un tanto de Ferran Torres, que definió con un potente remate tras una buena acción individual.

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El Atlético reaccionó antes del descanso y, a los 31 minutos, logró el descuento gracias a una gran asistencia de Marcos Llorente para Ademola Lookman, quien definió con precisión para devolverle la ilusión al local.

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Con el 2 a 1 parcial, el complemento mantuvo la intensidad. A los 10 minutos, Ferran Torres volvió a marcar para ampliar la diferencia, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

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El equipo madrileño tuvo otra chance clara para sentenciar la serie con Robin Le Normand porque estuvo cerca de poner el 4 a 2 global, pero el arquero Joan García respondió con una gran atajada.

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Sin margen para revertir la historia, el Barcelona terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de Eric García, luego de una falta sancionada con intervención del VAR.

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Finalmente, el Atlético de Madrid se quedó con la serie por 3 a 2 y avanzó a las semifinales, donde espera rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que definirán su cruce este miércoles desde las 16.

Alexis Mac Allister y el Liverpool dijeron adiós ante el PSG

El otro cruce se disputó en Francia, donde el Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, intentaba revertir la serie ante el París Saint-Germain tras caer 2 a 0 en la ida.

El primer tiempo fue discreto y sin goles, con un equipo inglés que no logró imponer condiciones ni dominar el juego.

En el complemento llegó el golpe definitivo. A los 26 minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG tras una asistencia de Kvaratskhelia.

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Minutos más tarde, el propio Dembélé selló la serie con su segundo gol, estableciendo el 4 a 0 global y dejando sin respuestas al conjunto dirigido por Arne Slot.

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Con este resultado, el Liverpool quedó eliminado y el PSG avanzó a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich, que se definirá también este miércoles desde las 16.

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