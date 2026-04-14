La Champions define sus cuartos: sonrisa para Julián, despedida para Alexis

La primera llave de los cuartos de final de la Champions League quedó definida y dejó sensaciones mixtas para la presencia argentina . Por un lado, el Atlético de Madrid , pese a perder como local, logró eliminar al Barcelona en una serie electrizante por 3 a 2 . En cambio, el Liverpool no pudo hacer historia y volvió a caer por 2 a 0 ante el PSG , despidiéndose del certamen.

El Riyadh Air Metropolitano fue escenario de una definición apasionante entre el Colchonero y el Blaugrana , con el equipo local llegando en ventaja tras imponerse 2 a 0 en la ida .

La Araña picó en el Camp Nou: Atlético venció 2-0 y sueña con las semis

Sin embargo, el arranque encendió las alarmas para el conjunto dirigido por Diego Simeone . A los cuatro minutos , Lamine Yamal aprovechó un error defensivo y abrió el marcador.

A los 24 minutos , el Barcelona volvió a golpear y empató la serie con un tanto de Ferran Torres , que definió con un potente remate tras una buena acción individual.

¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ak1Ktvq5BP

Embed ¡¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! FERRAN TORRES SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ BIEN PARA EL 2-0 (2-2 global) DE BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID. ¡BENDITA #CHAMPIONSxESPN!



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El Atlético reaccionó antes del descanso y, a los 31 minutos, logró el descuento gracias a una gran asistencia de Marcos Llorente para Ademola Lookman, quien definió con precisión para devolverle la ilusión al local.

Embed ¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!



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Con el 2 a 1 parcial, el complemento mantuvo la intensidad. A los 10 minutos, Ferran Torres volvió a marcar para ampliar la diferencia, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

Embed ¡OFFSIDE! Ferran Torres había marcado el 3-1 de Barcelona vs. Atlético de Madrid pero el gol fue anulado por posición adelantada.



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El equipo madrileño tuvo otra chance clara para sentenciar la serie con Robin Le Normand porque estuvo cerca de poner el 4 a 2 global, pero el arquero Joan García respondió con una gran atajada.

Embed SI, ES PARA AGARRARSE LA CABEZA ASÍ, CHOLO: ¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ LE NORMAND VS. BARCELONA! Gran tapada de Joan García...



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Sin margen para revertir la historia, el Barcelona terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de Eric García, luego de una falta sancionada con intervención del VAR.

Embed ¡EXPULSADO ÉRIC GARCÍA TRAS UNA FALTA SOBRE SORLOTH! El defensor español se fue MUY ENOJADO y REVOLEÓ LA CAMISETA YENDO AL VESTUARIO.



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Finalmente, el Atlético de Madrid se quedó con la serie por 3 a 2 y avanzó a las semifinales, donde espera rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que definirán su cruce este miércoles desde las 16.

Alexis Mac Allister y el Liverpool dijeron adiós ante el PSG

El otro cruce se disputó en Francia, donde el Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, intentaba revertir la serie ante el París Saint-Germain tras caer 2 a 0 en la ida.

El primer tiempo fue discreto y sin goles, con un equipo inglés que no logró imponer condiciones ni dominar el juego.

En el complemento llegó el golpe definitivo. A los 26 minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG tras una asistencia de Kvaratskhelia.

Embed ¡¡APARECIÓ EL BALÓN DE ORO PARA BAJARLE EL MARTILLO A LA SERIE!! Dembelé enganchó ante la marca de Mac Allister y le pegó a colocar, de zurda y desde afuera del área, para el 1-0 (3-0 global) del PSG ante Liverpool.



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Minutos más tarde, el propio Dembélé selló la serie con su segundo gol, estableciendo el 4 a 0 global y dejando sin respuestas al conjunto dirigido por Arne Slot.

Embed ¡¡EL TIKI TAKA DEL EQUIPO DE LUIS ENRIQUE!! Gran jugada colectiva del PSG y doblete del MOSQUITO DEMBELÉ, para el 2-0 (4-0 global) ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions.



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Con este resultado, el Liverpool quedó eliminado y el PSG avanzó a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich, que se definirá también este miércoles desde las 16.