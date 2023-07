La camiseta de Lionel Messi te hará gastar hasta lo imposible para tenerla

Estados Unidos ya vive la locura por Lionel Messi y, si bien todavía el futbolista no fue presentado como incorporación de Inter Miami CF , lo cierto es que los locales deportivos ya muestran fotos del capitán de la Selección argentina con la indumentaria del club y hasta la marca que viste al equipo decidió cambiar un histórico slogan para darle la bienvenida.

De hecho, el arribo de Messi significa tanto para la MLS como para la marca que sponsorea al futbolista y a la liga, que decidieron cambiar su slogan de "Impossible is nothing" ("Nada es imposible", en inglés) a "Impossible is coming" ("Lo imposible está llegando").