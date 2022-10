La autopsia determinó como murió la deportista argentina

A pesar de la autopsia, la familia sostiene que detrás de este hallazgo hay otra cuestión ya que era una deportista en muy buen estado de salud y que siempre se mostraba "sana, fuerte y alegre".

"Tenemos dudas y más dudas. Acá no cierra nada ni por ahora se salva nadie. Esto no fue una muerte súbita, como están diciendo porque antes de viajar a San Pablo el día miércoles, mi hermana ya me había dicho que había recibido amenazas para que no viajara.

¿De quién? No sé. Pero llamativamente viajó sola, sin su entrenador y sin su sponsor. Nunca viajaba sola y a ella también le sorprendía", indicó Carmen Colla, hermana mayor de Johana, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, la mujer manifestó que en otra oportunidad la subcampeona del torneo la llamó para expresar el momento que había vivido minutos antes.

"La organización la ubicó en una habitación de hotel con un hombre, otro competidor, Gabriel Cáseres, que apenas conocía de vista. Parece que este tipo intentó inyectarle alguna droga para dormirla y abusar de ella. Es lo que nos contó Johana, desde el hall del hotel, cuando se escapó de esa situación. ¿Cómo se explica?".

Luego de la confirmación de la autopsia, la Federación Argentina de Fisicoculturismo emitió un comunicado donde expresó dolor por la pérdida y el apoyo que están dándole a la familia en este momento: "Las autoridades de la Federación nos hemos ocupado de los trámites legales y el acompañamiento a su pareja, quien se encontraba con ella en ese momento".

Por último y con relación a las supuestas amenazas recibidas, el presidente de la Federación, Jorge Asp, sostuvo que no hay sustento en los hechos y que en todo momento Johana estuvo "contenta y compitiendo".