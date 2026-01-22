22 de enero de 2026
El actual campeón, uno de los principales beneficiados

La Asociación del Fútbol Argentino anula sanciones y otorga amnistía para el inicio del Torneo Apertura

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino será implementada con carácter retroactivo, anulando las sanciones previas, con un foco particular en Estudiantes de La Plata.

image

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

La AFA resolvió ampliar el mercado de pases una semana más, con la competencia oficial ya en marcha. 
El Club Estudiantes de La Plata el más beneficiado

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

