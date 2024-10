La alvearense Brisa Alfonzo, la "pupila de Chacón" que triunfa en el Boxeo

En este sentido, la luchadora mendocina habló con Medios Andinos y repasó: "Van a hacer 13 años que entreno y soy una deportista federada. Hice todos los deportes pero no me gustaban los de equipos, entonces me fui a probar a boxeo y la verdad que me encantó el entrenamiento. Llegar cansada a mi casa y ver qué me hacía bien a la salud y la mente", empezó.