15 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de China y logró su primera victoria en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de China de Fórmula 1 y obtuvo un gran triunfo en la categoría con Mercedes. Mirá lo sucedido.

Kimi Antonelli dominó el Gran Premio de China y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli dominó el Gran Premio de China y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de China de Fórmula 1 dejó una carrera cargada de emoción en el circuito internacional de Shanghái, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió su primer triunfo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El joven piloto de Mercedes dominó la competencia de principio a fin y lideró el 1-2 de la escudería alemana, que también tuvo en el podio al británico George Russell, quien finalizó en la segunda posición.

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Mercedes dominó en Shanghái

Antonelli mostró un gran ritmo durante las 56 vueltas de la carrera, controlando cada intento de presión de sus rivales y manteniendo siempre la ventaja al frente del pelotón.

Detrás del italiano y Russell terminó Lewis Hamilton, con Ferrari, mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc completó el cuarto lugar.

La escudería Mercedes volvió a demostrar su fortaleza en el circuito chino con una actuación contundente que le permitió quedarse con la victoria y el segundo puesto.

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El top 10 del Gran Premio de China

Detrás de los cuatro primeros, la carrera dejó el siguiente orden en los puntos:

  • Kimi Antonelli (Mercedes)

  • George Russell (Mercedes)

  • Lewis Hamilton (Ferrari)

  • Charles Leclerc (Ferrari)

  • Oliver Bearman (Haas)

  • Pierre Gasly (Alpine)

  • Liam Lawson (Racing Bulls)

  • Isack Hadjar (Red Bull)

  • Carlos Sainz (Williams)

  • Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto fue 10mo

El piloto argentino Franco Colapinto, que hizo una gran jornada, protagonizó una destacada actuación al terminar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, resultado que le permitió sumar un punto y volver a la zona de puntos después de más de un año. La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

La Fórmula 1 sigue en Japón

Luego de la carrera en Shanghái, la Fórmula 1 volverá a la acción dentro de dos semanas con la disputa del Gran Premio de Japón.

La tercera fecha del campeonato se llevará a cabo en el circuito de Suzuka, entre el 27 y el 29 de marzo, en uno de los trazados más tradicionales del calendario de la categoría.

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