Julián Álvarez, tras su llegada al Atlético de Madrid: "Estoy muy contento e ilusionado".

Álvarez, que viene de ganar la Copa América con la Selección argentina y de llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos con la Sub 23, destacó en declaraciones a las redes sociales del Atlético de Madrid: "Desde el primer momento recibí muchos mensajes de parte de los hinchas . Apenas llegué había gente en el aeropuerto, lo mismo cuando me hice los estudios y eso es muy lindo".

"Ahora me toca demostrar adentro de la cancha", destacó el jugador surgido en River, que explicó el origen de su apodo, "Araña": "Viene de muy chico. Cuando tenía tres o cuatro años jugando con mis hermanos y algunos amigos de un día para el otro empezaron a llamarme así. Toda la gente del pueblo me llamó siempre por ´Araña´, capaz me decían Julián y ni me daba vuelta".