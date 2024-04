Julián Álvarez la rompió pero Valentín Barco hizo todo mal ¿Qué pasó?

Según lo relata La Nación en su portal deportivo, el Manchester City quedó eliminado en la serie de penales contra Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League. No pudo, no supo cómo entrarle al coloso de la competencia. Sin embargo, para los especialistas, sigue siendo el equipo que conduce Pep Guardiola el mejor conjunto del mundo. Por diversas razones, que exceden el estilo artístico, la voracidad ofensiva. Con una demostración de fuego ofensivo demoledora, se impuso este jueves por 4 a 0 sobre Brighton And Hovee, en su diminuto y pintoresco escenario, por la fecha 29, la pendiente de la Premier League. Y quedó a un punto de Arsenal, aunque con un partido menos. Faltan cinco fechas y la cúspide está así: 77 a 76. En el equipo perdedor la pasó mal Valentín Barco: se hizo un “nudo” con la pelota en el 0-3 y “pasó de largo” en la jugada del cuarto gol, cuando en el retroceso intentó marcar a Walker. Eso sí: al final, el lateral izquierdo se llevó un gran gesto de Guardiola. Julián Álvarez la rompió.