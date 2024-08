Julián Álvarez fue presentado en el Atlético de Madrid: "No me siento un superhéroe".

“Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el mundial”, respondió el ex River cuando fue cuestionado sobre su contundente participación en el Mundial 2022. A su vez, agregó: “Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”.

“Será un momento muy bonito, me han hablado muy bien de la afición así que estoy muy entusiasmado con eso", sumó el delantero.

En cuanto a su paso del Manchester City al Atlético de Madrid, el nacido en Calchín fue contundente al responder: “Necesitaba un cambio en mi carrera”.

“Hablaba con mis compañeros y compartía con Giuliano en los Juegos Olímpicos. El Cholo me dijo que quería que viniera para ayudar al equipo y que iban a potenciar mis virtudes. Era un desafío para mí”, contó cuando le preguntaron sobre la importancia de Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, sus compañeros de equipo, y hasta el mismo Diego “El Cholo” Simeone en su decisión final.

Para finalizar, Álvarez habló de su experiencia con su ex técnico, Pep Guardiola, y lo que espera de su nuevo entrenador argentino: “De Guardiola he aprendido mucho, estoy muy agradecido de estos dos años. Junto a Simeone son dos de los mejores entrenadores de la historia y siento que puedo seguir mejorando y aprendiendo en muchas cosas”.

“Estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como es el ‘Cholo’, por lo que significa para este club, para la Liga española y por todo lo que le dio al fútbol mundial”, sentenció.