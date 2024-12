Jugó en la Selección y hoy le mostraron la puerta de salida de su club

El ex Boca no pudo imponer su fútbol.

"Es uno más del plantel. Tengo muchos: unos juegan más y otros menos. Si no tiene más minutos es porque considero que hay dos compañeros que son más provechosos para el equipo", arremetió el entrenador.

"No tengo más que decir. Cuando se abra el mercado sucederán cosas", sentenció, marcándole así la puerta de salida al argentino, que llegó a préstamo a la entidad española, pero no encontró el protagonismo deseado.

El ex Boca se encuentra a préstamo en Sevilla por un año sin opción de compra desde el Brighton and Hove de la Premier League, aunque su contrato podría ser interrumpido, pero no volvería al equipo de la Premier League, sino que le buscarían un nuevo destino.