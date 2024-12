Jugó en Boca y dejó un mensaje picante: "Quise agarrar del cogote a varios"

"Me dolió en el alma salir de Boca", fue la primera confesión de Pipa, quien explicó que la decisión de dejar el club no fue fácil, pero necesaria. "Si yo no estoy cómodo en un lugar, yo no me quedo. Por más que sea Boca", agregó, dejando claro que la incomodidad que vivió en ese período fue clave en su partida.