Jugador de la selección argentina envuelto en un "confuso triángulo amoroso"

No va más

No va más Lo siente la selección argentina: armó sus valijas y se fue

En el programa “Intrusos” que se emite por América, Pampito Perello Aciar confirmó al aire el romance entre el jugador de la Fiorentina y la ex “Arriba argentinos”. Paloma, la novia de González se comunicó con el panelista Guido Záffora en medio de un ataque de nervios y desmintió los rumores.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCed3WGEOUAA%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOOQlCOIznHzl9zBiIkBYbB2IY1sOgjcGzpk6Rm1nTZCFKHIWw2V9ZByw4ajZA6lKhYeL9NBRYrUcE0YNmvLZBWZCPPcGkomPa6fA1PyUHs1N0o4TtWZCOCZCzHbqW3kyLGkgtmINYgnBRYIGzwgYpIjx5j9VuDWchfppq6J4ciRRqkr7lNvYQZD View this post on Instagram A post shared by Naza Di Serio (@nazadiserio)

En ese momento Guido Záffora, leyó al aire el mensaje que había recibido en su celular que le envió a través de Instagram Paloma desde Mar del Plata quién está veraneando con su familia y amigos.

La novia del delantero dijo: "Dejen de inventar. Tienen que informarse bien antes de salir con cualquier cosa antes de vender. Si sos tan buen periodista desmentilo. Saludos", escribió enojada Paloma al panelista.

image.png

Luego Karina Iavícoli, otra de las panelistas del programa explicó que se comunicó Nazarena Di Serio, para felicitarla por el romance en cuestión y ella le contestó de inmediato.

La periodista además agregó que Nazarena no solo no lo negó sino que agregó: "Gracias por las cosas lindas que dijeron de mí", expresó. Y se agregaron más datos, pues Perello Aciar acotó: "Quienes los vieron en Florencia me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales", sostuvo.

Luego agregó: "De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada".

Nicolás acompañó a la Selección desde la tribuna por estar lesionado, y suele compartir fotos de su vida privada en las redes sociales, solo se pudieron ver algunas de los festejos. Por ahora él no dio explicaciones, Nazarena tampoco y Paloma le escribió a los panelistas muy enojada. Habrá que ver cómo sigue la historia.

Fuentes: Clarín/Perfil