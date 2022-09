Jugador del Manta de Ecuador rechaza soborno en Serie B

Y continúo su discurso diciendo: "Necesito esos 3 puntos esta semana. me dijeron que converse contigo con mucha discreción". Buscando así convencer al integrante del equipo de Manta de ayudarlo en el negocio o apuesta en el que estaba metido este individuo.

La oferta no prosperó, ya que de manera admirable y contundente el deportista se negó. "¿Cómo así me llamas a mí? ¿Quién te dio esa información de que yo te puedo vender un partido o regalar los puntos? Yo no se si te han dado la información mala, pero yo hasta el día de hoy no trabajo de esa manera", le contestó.

A lo que agregó con decepción: "Lastimosamente por personas como ustedes es que está manchado el fútbol ecuatoriano". Y sumó, justificando su respuesta: "Sea como sea yo pertenezco a una institución, y mi familia come gracias a esta institución".

Finalmente, el jugador del Manta involucrado en la propuesta concluyó la conversación dejándole claro al ofertante que estaba errado: "Te lo agradezco hermano, pero ahorrate esos 10 mil dólares, creo que llamaste a la persona equivocada. No ensucien al fútbol ecuatoriano".

Manta necesita la victoria

Para colmo, el equipo en el que se desenvuelve el jugador involucrado en la propuesta de soborno, viene teniendo una mala temporada. Se ubica en el décimo lugar (útlimo) de la tabla de posiciones con 26 puntos, y en esta fecha se enfrenta al Atlético Santo Domingo, que esta apenas por encima suyo con 27 puntos, lo que los sitúa como rivales directos en la pelea por salir del fondo de la tabla.

Los audios

Fuente: Olé