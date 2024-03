Juegos Olímpicos de París 2024: llamado para Emiliano Martínez

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la posibilidad de tener a Emiliano Martínez en los Juegos Olímpicos de París 2024?

”¿Cómo no lo voy a tener en cuenta? Tenemos la ventaja de tener la selección campeona de mundo. Hay muchos jugadores. Como el caso del Dibu, que está entre los tres mejores arqueros del mundo. Entonces: ¿cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo? Después ese deseo hay que llevarlo a realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, porque los clubes tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no. Pero sí, claramente lo hablamos. Hay momentos para hablar con los jugadores y ahora viene esta gira”, comentó Javier Mascherano, en una charla con TyC Sports, sobre las declaraciones de Emiliano Martínez.

El rol de Lionel Scaloni para que Javier Mascherano cuente con futbolistas de la Selección Argentina mayor en los Juegos Olímpicos de París 2024

Entre otras cuestiones, Javier Mascherano también admitió que Lionel Scaloni es una fuente consultada por él en el armado que se está haciendo desde el predio Lionel Andrés Messi para los Juegos Olímpicos de París 2024.

”Tratamos de hablarlo con el entrenador de la Selección mayor para que nos de información de qué posibilidades hay, así como nosotros brindamos información de los más chicos. Además, también quiero saber qué opina él en ese sentido, porque a mi me interesa su opinión”, expresó el Jefecito, estratega de la Sub 20 y Sub 23 albiceleste.