Juan Román Riquelme: "Boca tiene un equipazo"

Un punto de inflexión. "El partido que jugó Boca en el estadio del Madrid, yo miré el partido con mis amigos como siempre y Agustín se paró delante de la tele y me pidió que volviera al club. Ahí me di cuenta de que se había terminado la tranquilidad, que tenía que volver. Técnico ya sabía que no iba a ser. Sé que los hinchas están muy contentos y yo también, estamos bien, ¿no?

Banca al equipo actual. "En los tres años que llevamos el equipo está compitiendo bien, tenemos la suerte de tener jugadores que les gusta competir y que hacen que en los partidos importantes demuestran su categoría. Sabemos que el torneo pasado no fuimos regulares, después del partido con Patronato el equipo tuvo un golpe fuerte, sintieron vergüenza y empezaron a competir. Terminó siendo un año demasiado bueno, ganar los dos torneos no es fácil, ganar los dos clásicos no es fácil...".

Refuerzos y títulos. "Por eso estamos contentos con el plantel que tenemos, escuchamos en la tele que tenemos que traer a 14 refuerzos pero estamos bien... Si ganamos algo cada tres meses. No estamos para prometer nada, sí para decirle al hincha que estamos para competir en todo. Después veremos si somos capaces para llegar hasta el final".

El último partido y el juez

La final con Racing en Abu Dhabi. "Vi lo mismo que nos pasó con Everton y con Independiente, no sólo de nuestro lado, sino de los dos equipos, lo mismo que pasa en una pretemporada: erraban pases que a medida que pasen los partidos no van a errar, o controles; cuando pasaban la pelota tardaban un segundo más, llegaban tarde a la marca, eso pasa en una pretemporada. Tampoco es fácil volver a jugar después de tres meses, es difícil volver al ritmo. Gambetear, errar pases, ser más rápido que los demás te lleva tiempo. Fue claramente un partido de pretemporada en dos los dos cometieron errores. Sobre el final nos cobraron un penal y perdimos el partido.

El penal de Rapallini. "Si el árbitro cobró penal, cobró penal... No pasa nada. Es así. El se puede equivocar, nosotros también. Nosotros tenemos que hacer un gran partido el domingo, en competir al máximo. Por más que el árbitro se equivoque, si vos jugás bien vas a ganar. Es fácil siempre culpar a alguien. Claramente no hicimos un gran partido, Racing tampoco. Tenemos que confiar. Tenemos que mirar para adentro".

La frase de Rapallini a los jugadores. "El partido terminó, digan lo que digan... El árbitro sabe cuándo se equivoca. Es así. El sabe que se equivocó en la cancha de Racing, y ustedes también, se los dijo a los jugadores en el aeropuerto de Arabia Saudita, lo dijo él, por eso lo digo... Ya está, ya se jugó".

La situación de Rossi. "Los muchachos del Consejo han intentado durante un año más o menos renovar al jugador, han tenido varias reuniones, no se pusieron de acuerdo y ahora ya juega en otro lado. Yo tengo un problema: a los jugadores de fútbol los quiero mucho, les deseo lo mejor del mundo a Rossi, a Zambrano y a todos los que estuvieron con nosotros, les agradezco cómo defendieron la camiseta de Boca. Las otras cosas son claritas, no vale la pena seguir dando vuelta. Se terminó y ya juega en su nuevo club".

Los arqueros de Boca. "El mejor jugador de nuestro equipo con Racing fue Javi (García). Y cada partido que le tocó jugar lo hace muy bien, es de las Inferiores del club, quiere a la camiseta, es el jugador junto con dos o tres más manejan el vestuario porque tiran para adelante todo el tiempo. Es un gran arquero, juega siempre bien, en Racing, Tigre, acá... El otro día cuando Romero jugó el amistoso para mí como hincha de Boca fue un día especial: cada vez que una estrella de nuestro fútbol se pone la camiseta de mi club para mi es un día maravilloso. Sacando a Martínez que acaba de ganar el Mundial, Romero venía siendo el arquero más importante de la Selección. Después sí es verdad que se operó su rodilla, nosotros teníamos duda por si se iba a inflamar, pero no tuvo ese problema, fue entrenando mejor y hoy se siente de maravilla. Le deben faltan un par de partidos porque hace mucho que no juega, estamos felices con él".

El arquero del futuro. "Y el otro chiquito (Leandro Brey) va camino a ser el dueño del arco de Boca, aprendió de Rossi, de García, de Romero, le gusta entrenar, es serio, parece una persona más grande, no parece un chico, el ascenso le dio una ventaja. Va a ser el arquero de Boca por muchos años, es un arquerazo".

¿Se va Barco? Con Barco tuvimos una oferta del Getafe hará 15 días, le contestamos, le dimos la respuesta de que estamos de acuerdo siempre y cuando se cumplan algunas cosas que pedimos. Si no sale adelante eso, acá tuvieron reuniones con Adrián Ruocco, el represente del jugador, más el papá del chico, pretenden renovar por un año más, pidieron algunas condiciones como siempre; y si no se da con Getafe vamos a renovar con el chico por un año más, queremos que siga creciendo. Creemos que hay muchas chances que pueda irse al Getafe, y si no, como dije, vamos a renovar su contrato. Una de las cosas que pidieron es no aumentar la cláusula de salida.".

Merolla. "Sé que los muchachos hablaron con el representante, el chico está ilusionado, yo tengo muy buena relación con la gente de Huracán, veremos de qué manera podemos llegar a un acuerdo, Huracán tiene una deuda con nosotros, eso puede ayudar. Si todo va bien ojalá pueda estar con nosotros. Es muy amigo de Briasco, él quiere estar, dicen que el chico los está volviendo loco para jugar acá. Yo tengo muy buena relación con el presidente de Huracán y el vicepresidente, veremos entre hoy y mañana así todos terminamos contentos".

Argentina campeón del mundo

El Mundial de Qatar. "Fue maravilloso ver a Agustín, a Lola, festejar, pintándose la cara, darles las gracias a los muchachos por la alegría que nos dieron a los argentinos. Fue hermoso. Al que le gusta el fútbol, fue hermoso ver a Messi que levante la Copa, es lógico, muy pocas veces pasó que todo el mundo esté de acuerdo que él merecía ganarlo. Eso demuestra lo que es. Estoy muy feliz. El sabe muy bien que lo quiero mucho, no lo molesto, pero tenemos muy buena relación".

Su relación con Messi. "En el Mundial sólo le escribí cuando perdimos el primer partido y cuando ganó la final. No sólo porque ahora ganó, sino que cuando hace años me preguntaban yo decía que Argentina era favorita por Messi y al final lo consiguió. Le gusta competir. Juega como los jugadores de antes, Messi juega a la pelota como en el barrio, no juega al fútbol, no le duele nunca nada, le puede doler para entrenar, no para jugar".

El Topo Gigio a Van Gaal. "Creo que algo había declarado Van Gaal, como que el Mundial no la había tocado, qué va a hacer... Vos al mejor no lo podés hacer enojar, es preferible abrazarlo, besarlo, que no te quiera atacar. Si se enojó el mejor no tenés chance de ganarle. Esa declaración de Van Gaal fue buena para Argentina: con Messi enojado es imposible ganarle. Messi si se enoja no lo van a expulsar, no va a pegar una patada... Messi se enoja de otra manera, jugando a la pelota, es lo peor que te puede pasar".

Scaloni y su cuerpo técnico. "Es increíble, no son conscientes de lo que consiguieron, no lo saben. Pasan mucho tiempo fuera del país y eso por ahí no te hace ver las cosas que se viven acá. A mí me pone feliz porque nos criamos juntos, son buenas personas y aman la camiseta. Hablé con ellos, los felicité, ojalá se queden muchos años más".

La Copa Libertadores

La obsesión. "La ilusión la tenemos. La temporada pasada pensamos que íbamos a llegar a la final, todavía estaríamos jugando y no podríamos hacer un gol... Cosas que pasan. Cada año queremos llegar a la final, pero no puedo prometer que voy a ganar esto o aquello. Yo estoy contento con el plantel. Sin dudas que vamos a dar competencia en todo. Sería un lujo poder lograr la Copa porque es lo que soñamos todos, pero debemos ir partido a partido. Son 13 partidos. Yo sentía que había que jugarlos todos, porque me mentía a mí mismo y sentía que la tenía más cerca. Yo le daba un beso a Clemente en la cabeza cuando empezaba el partido y cuando terminaba y él me decía "falta uno menos". Yo me mentía de esa manera, no me importaba el rival, quería llegar a jugar todos los partiodos".

El poder de los brasileños. "Es verdad que ellos económicamente están muy fuertes, Flamengo lo viene demostrando, no sorprende que lleve un jugador por 15, 20, 25 millones. Después podemos hablar de los problemas que tenemos con el peso, pero somos argentinos y yo siempre pienso que al argentino le gusta competir, nos gustan los partidos difíciles, damos más en esos momentos. Cuando me pongo a mirar de a uno los jugadores que tenemos digo "guau, tenemos un equipazo". Contra Corinthians quedamos muy dolidos, pero los muchachos saben que pueden competir. Ahora estamos ilusionados de nuevo, veremos el sorteo. Siempre hay que soñar. A la cancha entran 11 y 11 y nosotros tenemos buenos jugadores y le podemos hacer partido al que sea. Jugar en la Bombonera no es fácil".